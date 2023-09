OL Académie : les résultats du week-end

Ce week-end, il n’y avait pas que les joueuses de Sonia Bompastor qui étaient sur le pont. Quatre équipes de l’Académie disputaient un match de championnat.

Aucune défaite au compteur ce week-end pour les équipes de l’Académie, mais un sentiment de frustration malgré tout. Tout d’abord pour la réserve de l’OL en National 3. Toujours invaincue en ce début de championnat, elle fait quand même du surplace après sa victoire inaugurale contre Clermont. Les joueurs de Gueïda Fofana ont enchaîné un deuxième nul de suite samedi dans le premier derby de l’année contre le FC Vaulx-en-Velin (1-1).

Certes orphelin de plusieurs internationaux (Bengui, Sarr, Laaziri, Halifa) et devant composer avec plusieurs 2005, l’entraîneur lyonnais pourra regretter de ne pas avoir vu son équipe conserver sa courte avance à Décines. Après un bon travail de Yacine Chaïb, Samuel Bossiwa a trouvé l’ouverture à l’heure de jeu. Mais l’égalisation de Frédéric Boyer dix minutes plus tard a poussé les deux équipes à partager les points. Avant son premier match de Premier League International Cup samedi à Chelsea, l’OL pointe à la 5e place avec 5 points.

Doublé pour Perret et Hoareau, triplé pour Rafalski

De match nul, il en a également été question pour les U17 et ce n’est pas forcément une bonne performance. À La Sauvegarde, les joueurs de Mohamed Chacha avaient pourtant fait le plus dur en faisant le break grâce à un doublé de Mathieu Hoareau (42e, 52e). Face à une équipe de Lyon-La Duchère qui n’avait pas encore marqué le moindre point depuis le début de la saison, la victoire semblait tendre les bras aux U17, en double supériorité numérique avec deux rouges adverses (28e, 59e). Mais le relâchement lyonnais a été fatal puisque le club de La Duchère a réussi à combler son retard avec un doublé d’Issef Kahlaoui et prendre son premier point.

C’est un coup d’arrêt pour les U17 quand les U19 ont relancé la machine. Tenus en échec à Montferrand le week-end dernier, les joueurs de Jérémie Bréchet n’ont fait qu’une bouchée du Paris FC (4-0). Grâce à un doublé de Romain Perret en première mi-temps (2e, 41e), les Lyonnais ont assuré une deuxième victoire en trois matchs avec les buts d’Erawan Garnier (67e) et Emerson Pedro Vanga (82e). Enfin, pour finir ce week-end sans défaite, les U19 féminines ont, elles, parfaitement lancé leur saison dimanche face au FC Metz. Double champion en titre, l’OL s’est imposé 4-0 grâce notamment à un triplé en 18 minutes de Romane Rafalski (10e, 22e, 28e) qui a parfaitement pris la relève de Liana Joseph, promue durant le week-end avec le groupe professionnel.