OL - PSG : avec un trio Horan - Egurrola - Dumornay au milieu

Au vu des absences, c'est un 11 sans surprise qu'a aligné Sonia Bompastor ce samedi contre Paris (19h). Au milieu, on retrouve notamment Lindsey Horan, Damaris Egurrola et Melchie Dumornay.

Avec les forfaits de quatre joueuses importantes, Däbritz, Marozsan, Le Sommer, Hegerberg, l'équipe alignée par Sonia Bompastor ce samedi (19 heures) comporte peu de surprises. Pour cette demi-finale aller de Ligue des champions contre Paris, l'OL s'appuiera sur une colonne vertébrale expérimentée. Au total, si l'on compare au succès à Saint-Etienne le week-end dernier (1-6), on dénombre trois changements. Au milieu par exemple, c'est Lindsey Horan qui vient former le trio avec Damaris Egurrola et Melchie Dumornay. Elle remplace Dzsenifer Marozsán.

Un trio Diani - Becho - Cascarino devant

On note même une différence par ligne, puisque Alice Sombath est sur le banc, Ellie Carpenter reprenant son costume de titulaire à droite. En charnière centrale, c'est le duo Griedge Mbock - Wendie Renard qui a été préféré à Vanessa Gilles. Sur le côté gauche, nous retrouverons Selma Bacha. Enfin, devant, Amel Majri sera parmi les remplaçantes, laissant Delphine Cascarino retrouver le 11 de départ. Avec elle, Kadidiatou Diani et Vicki Becho pour former le trio d'attaquantes.

Le 11 de l'OL féminin : Endler - Carpenter, Mbock, Renard, Bacha - Egurrola, Horan, Dumornay - Diani, Becho, Cascarino

Les remplaçantes : Belhadj, Benkarth, Gilles, Morroni, Sombath, Sylla, Mendy, van de Donk, Majri