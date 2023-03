OL : qui pour accompagner Lacazette contre Nantes ?

Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL après la victoire à Troyes en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Remplaçant pour son retour contre Lille la semaine dernière, Alexandre Lacazette devrait retrouver une place de titulaire. Laurent Blanc devrait malgré tout insister sur un système à trois milieu avec Cherki dans une position plus avancée.

Pour son retour à la compétition, aucun risque n’avait été pris. Malgré l’importance de la rencontre vendredi dernier, Alexandre Lacazette avait commencé sur le banc à Lille. Tout juste remis d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigné des terrains pendant presque un mois, le capitaine lyonnais n’était entré qu’à la 70e minute. Suffisant pour inscrire un doublé et rejoindre Bernard Lacombe. Ce vendredi contre Nantes, Lacazette aura la possibilité de prendre seul cette deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l’OL.

Pour ce rendez-vous de la 28e journée de Ligue 1, le capitaine lyonnais devrait logiquement retrouver une place de titulaire. Ayant pris part à toutes les séances d’entraînement dans la semaine, aucune contre-indication ne pousse à l’imaginer sur le banc une deuxième fois de suite. Il a rappelé son importance à Lille et ce match contre Nantes aux faux airs d'Europe doit permettre de partir dans les meilleures dispositions en trêve internationale.

4-3-3 ou 4-2-3-1 ?

Ce retour de Lacazette entraînera-t-il des changements tactiques ? En conférence de presse, Laurent Blanc a pris la défense de Sinaly Diomandé, en mettant en avant sa volonté d’avoir une assise défensive. L’Ivoirien devrait de nouveau commencer avant que Saël Kumbedi ne vienne apporter sa fougue en seconde période comme on a pu le voir à Lille. La principale question se trouve dans l’entrejeu et donc un 4-3-3, 4-2-3-1 ou un 4-4-2 losange comme Blanc avait l’habitude d’utiliser quand Lacazette n’était pas absent.

Cela avait plutôt bien fonctionné avec Cherki en soutien et Barcola à ses côtés. Les deux jeunes Lyonnais seront bien là ce vendredi et c’est donc un duel entre Amin Sarr et un milieu plus relayeur qui se joue pour la dernière place dans le onze. Le Suédois pourrait être décalé à gauche comme au moment de l’entrée de Lacazette à Lille ou prendre tout simplement place sur le banc avec la titularisation de Lepenant aux côtés de Tolisso et Caqueret dans l’entrejeu.

La composition probable de l’OL : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso - Cherki - Barcola, Lacazette, Sarr