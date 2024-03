OL : Rayan Cherki dans le top 100 des joueurs les plus capés

En entrant en jeu vendredi à Lorient (0-2), Rayan Cherki a joué son 130e match avec l’OL. Il a intégré le top 100 des footballeurs les plus capés avec le club.

Plus souvent décrié qu’encensé par les supporteurs, Rayan Cherki reste un élément important du groupe. Il n’est plus dans le 11 depuis la nomination de Pierre Sage, mais son entraîneur continue de lui donner sa confiance en le faisant entrer en fin de rencontre à chaque fois ou presque. Ce fut notamment le cas lors des six dernières sorties, jouant en moyenne entre 15 et 30 minutes selon le scénario de la partie.

A Lorient par exemple (0-2, samedi), le milieu offensif a remplacé Malick Fofana à la 66e, tentant surtout une frappe obligeant le portier lorientais à la parade. Il a ainsi disputé son 130e match avec son club formateur, une carrière entamée en octobre 2019 face à Dijon sous Rudi Garcia (0-0). Il a depuis porté à 107 reprises le maillot rhodanien en Ligue 1 (pour cinq buts), 15 fois en Coupe de France (neuf réalisations), deux en Coupe de la Ligue et six en coupe d’Europe (deux buts).

Ludovic Giuly dans le viseur

S’il a eu ses périodes en tant que titulaire, Cherki (20 ans) n’a jamais réussi à véritablement s’imposer comme un indispensable, malgré ses indéniables qualités techniques. Néanmoins, avec cette apparition dans le Morbihan lors de la 25e journée de championnat, l’international Espoirs français entrent dans le top 100 des footballeurs lyonnais les plus capés (98e). Il double ainsi Léo Dubois, André Guy et Marcelo (Djian) Kiremitdjian (129). Le voilà désormais à hauteur de Robert Nouzaret, et il pourrait rejoindre Ludovic Giuly face à Toulouse vendredi prochain (21 heures).