Avant d'affronter St. Pölten mercredi (18h45), Sonia Bompastor est revenue sur les dernières performances des Fenottes. Elle n'a pas caché sa satisfaction sur le niveau actuel du groupe.

48 buts inscrits, 3 encaissés, 10 victoires en 10 rencontres officielles. Jusqu'ici, le début de saison de l'OL est on ne peut plus réussi. Les Fenottes sont en tête de la D1, elles ont remporté le Trophée des championnes et entamé la Ligue des champions par un carton 9 à 0 au Slavia Prague. Sonia Bompastor a donc toutes les raisons d'être satisfaite de ses troupes.

Mercredi, l'Olympique lyonnais recevra St. Pölten avec l'ambition de répéter cette prestation. "On est bien rentrées dans la compétition avec une grosse performance dès la première sortie. Nous avons depuis observé nos trois adversaires. St. Pölten est certainement celui avec le moins d'expérience sur le terrain, en âge mais aussi sur les internationales, a observé la technicienne rhodanienne. Maintenant, chaque partie est différente. J'imagine que les autres formations ont regardé le match contre Prague donc forcément, St. Pölten devrait venir avec l'intention de ne pas reproduire la même performance. A nous de démarrer en nous préoccupant de nous avant tout."

Un match qui pourrait ressembler à celui de Dijon

L'ancienne internationale française a essayé de prévoir à quoi ressemblerait la confrontation de mercredi. "Elles auront sûrement la volonté de bien défendre. Pour l'instant, nous sommes assez efficaces, on marque beaucoup, et j'espère que ça va se poursuivre car on prend beaucoup de plaisir, s'est-elle réjouie. Cela pourrait ressembler à l'affiche contre Dijon vendredi dernier (4-1), avec deux lignes très compactes."

Après avoir revisionné avec son staff le succès face à Dijon, Sonia Bompastor a passé des messages collectifs et individuels. "On a peut-être manqué d'efficacité offensive dans les premières minutes, ce qui ne nous a pas permis de revenir à la pause avec un score favorable comme c'était le cas lors de nos dernières rencontres. Il faut aussi souligner que le DFCO a bien défendu, a-t-elle rappelé. Pour la première fois, nous avons été menées, mais nous n'avons pas été déstabilisées, les filles sont restées concentrées sur le plan de jeu."

"Un effectif avec énormément de potentiel et de talent"

Elle poursuit : "J'ai la chance d'avoir cette saison un effectif qui, au complet, a énormément de potentiel, de talent. Les joueuses font la différence. Notre travail, c'est de donner la tactique, la stratégie, et elles l'exécutent avec brio et conviction, donc c'est plus facile."

Enfin, alors que Vanessa Gilles pourrait quitter le club à la fin de la saison, la dirigeante lyonnaise n'a pas tari d'éloges à son sujet. "Effectivement, Vanessa s'est très vite intégrée, à la fois sur le terrain mais aussi en dehors. C'est essentiellement dû à ses qualités sportives, d'athlète, mais aussi humaines. Elle est performante sur le plan défensif et sur l'utilisation du ballon, ce qui est très important pour moi, a-t-elle ajouté. C'est également une personne très agréable qui apporte de l'énergie positive, elle a toujours le sourire."