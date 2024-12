Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Comme chaque lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. Si vous avez loupé le direct, pas d'inquiétude, le replay est toujours disponible sur YouTube, mais aussi en version podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Pour ce 18e numéro de la saison 2024-2025 après l'émission spéciale avec Georges Mikautadze, Razik Brikh et ses deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, sont revenus sur la défaite de l'OL contre le PSG (3-1). Pour cette dernière en 2024, ils étaient accompagnés par Amos Youga, milieu passé par l'Académie et aujourd'hui en Hongrie.

Pendant une heure, tous les quatre ont décrypté ce revers et notamment les raisons qui ont pu expliquer comment la formation lyonnaise a pu montrer deux visages différents entre Francfort et le match au Parc des Princes. Les choix de Pierre Sage ont logiquement été contestés, par exemple, le choix de jouer avec trois milieux défensifs ou la sortie de Cherki et Mikautadze après l'heure de jeu.

Le sommaire de l'émission du 16 décembre :

0'10 : début de l'émission

2'02 : PSG - OL (3-1), bis repetita

18'10 : défaite au Parc, Sage seul fautif ?

40'50 : L'Entente Feignies Aulnoye, c'est qui, c'est quoi ?

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.