Feignies-Aulnoye - OL sur les antennes de beIN Sports

Au cours d'un multiplexe de six rencontres, le 32e de finale de la Coupe de France entre l'Entente Feignies-Aulnoye et l'OL sera diffusé sur les canaux de beIN Sports.

Pour celles et ceux ayant suivi le parcours de l'OL via la télévision la saison passée, ce ne sera pas une nouveauté. Samedi 21 décembre, l'Olympique lyonnais affrontera l'Entente Feignies-Aulnoye à 18 heures dans le stade de Valenciennes. Une affiche qui se tiendra dans le cadre du multiplexe des 32es de finale proposé par le diffuseur, beIN Sports.

Multiplexe sur la 1, l'OL sur la 2

Comme nous l'expliquions lors de la programmation de cette partie, six rencontres se joueront en même temps, toutes à suivre sur le canal 1 de la chaîne franco-qatarienne, pour ne rien manquer des buts sur les six terrains. Mais les supporters rhodaniens auront sûrement envie de profiter en intégralité du match des protégés de Pierre Sage.

Pour cela, il faudra se brancher sur beIN Sports 2, qui retransmettra en direct les 90 minutes, ou plus, de la confrontation entre le pensionnaire de National 2 et le cinquième de Ligue 1. Un autre abonnement à prévoir donc, même si les suiveurs les plus assidus du championnat de France, ou de Bundesliga et de la Liga, auront déjà accès à ces chaînes.