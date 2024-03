OL : "Tant qu'il y aura des Gones" en direct 

Comme tous les lundis à 19h, "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission 100% OL, avec Razik Brikh et Nicolas Puydebois, est de retour. Avec Enzo Reale, ils parleront des trois matchs à venir de la formation lyonnaise avec notamment la Coupe de France.

Pas de match à se mettre sous la dent dans votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y aura rien à dire à partir de 19h, ce lundi. Pendant une heure, l’équipe de TKYDG sera accompagnée par Enzo Reale, milieu du GOAL FC et passé par l’OL Académie. Ensemble, ils vont se projeter sur le retour du championnat avec Reims et Nantes sur les quinze prochains jours. Entre ces deux rencontres, les Lyonnais auront une demi-finale de Coupe de France à disputer contre Valenciennes. Dix jours importants et un véritable tournant ?

Le Textor Show

À la suite de cette question et toujours en rapport avec la Coupe, vos fidèles serviteurs seront rejoints par visio par l’un des fondateurs de l’antenne de supporters à Paris et qui a connu un vrai succès populaire. La genèse du projet, les ambitions à court terme et la logistique seront discutées pendant de longues minutes avant de se tourner vers le troisième et dernier thème de ce lundi 25 mars : John Textor. Le président de l’OL a été la star de ce week-end à Décines sans match de l’équipe première. Présent aux côtés de Pierre Sage, il a assisté au derby U17 de l’OL et a donné de sa personne. De quoi redorer son blason auprès des supporters ?