OL : Tolisso devrait intervenir sur beIN Sports pendant le Mondial

A l’image de Wendie Renard à la radio, Corentin Tolisso devrait profiter de la coupure hivernale pour intervenir pendant la Coupe du monde. Le milieu de l’OL devrait être présent sur beIN Sports au lendemain des matchs de l’équipe de France.

Il avait fait de cette Coupe du monde 2022 son objectif prioritaire. En revenant à l’OL, Corentin Tolisso n’avait pas caché qu’il souhaitait mettre toutes ses chances de son côté pour tenter de séduire à nouveau Didier Deschamps. Champion du monde en 2018, le milieu rêvait de voir le Qatar et représenter l’OL chez les Bleus. Malheureusement, ses pépins physiques à répétition et seulement un match joué en intégralité ont eu raison de sa présence en équipe de France.

Touché à la cuisse il y a un mois, Corentin Tolisso va donc profiter de ce mois et demi de "repos" pour parfaire sa préparation physique avec Laurent Blanc. Ce qui ne l’empêchera pas d’avoir un oeil sur le Mondial 2022. A défaut d’y participer, le Lyonnais devrait intervenir sur beIN Sports les lendemains de matchs de l’équipe de France comme avancé par nos confrères du Progrès. Des interventions sporadiques et par visio, reprise de la préparation lyonnaise oblige. Elle s’effectueront notamment dans le cadre de son rôle avec Players for Society de l’Union nationale des footballeurs professionnels, et via l'association "Grandir Ensemble", avec pour objectif de répondre aux questions de jeunes handicapés, fans des Bleus.