OL - Trophées D1 : 3 Fenottes parmi les finalistes

Delphine Cascarino, Christiane Endler et Sonia Bompastor sont finalistes de Trophées de la D1 2023.

Leader de la D1 et plus très loin de s'assurer un nouveau titre de champion, l'OL est logiquement présent dans les différentes catégories des trophées annuels. Ces derniers récompensent la meilleure joueuse, entraîneur(e), gardienne, révélation de la saison et plus beau but.

Dans la première rubrique citée, on retrouve Delphine Cascarino, qui sera en concurrence avec deux Parisiennes, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani.

Sonia Bompastor pour une première

Chez les coachs, Sonia Bompastor fait partie des finalistes, au même titre que Gérard Prêcheur (PSG) et Fabrice Abriel (Fleury). Pour l'attaquante et la dirigeante de l'Olympique lyonnais, il pourrait s'agir d'une première récompense.

En revanche, Christiane Endler est une habituée chez les gardiennes. Victorieuse en 2019, 2021 et 2022, la Chilienne visera un nouvel accessit. Elle fera face à Laëtitia Philippe (Le Havre) et Chiamaka Nnadozie (Paris FC).

Les lauréats seront dévoilés le lundi 15 mai lors d'une cérémonie.