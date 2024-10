Revenues au centre de l'actualité avec le cas Mbappé, les sorties nocturnes des joueurs sont un sujet majeur dans les clubs. A l'OL, on fait confiance au professionnalisme des membres du groupe.

Il n'a échappé à personne que les joueurs de foot sont des hommes souvent jeunes, avec beaucoup de moyens et donc autant de tentations et de sollicitations de l'entourage ou des connaissances. Ce sont des personnes avec des envies inhérentes à leur âge, et même si leur profession n'est en rien comparable avec le commun des mortels, la nécessité de s'amuser et de prendre du bon temps semble légitime. Le cas récent de Kylian Mbappé et de ses pérégrinations en Suède lors de la trêve a remis sur la table le sujet des sorties nocturnes des footballeurs.

A l'Olympique lyonnais, ce thème a fréquemment fait parler, grâce notamment à certains garçons bien connus. Avec les réseaux sociaux, il est d'ailleurs de plus en plus régulier d'apercevoir des athlètes, et il n'est pas question uniquement ici de l'OL, en boîte de nuit ou à la sortie d'un bar huppé.

"S'ils veulent s'imposer des handicaps, c'est leur responsabilité"

Pour les entraîneurs, savoir gérer ces escapades, et surtout leurs conséquences, est nécessaire. S'il n'est pas constamment sur le dos de ses troupes comme l'était Guy Roux à l'époque à Auxerre, Pierre Sage n'en reste pas moins vigilant, et intransigeant. "On ne relève pas les compteurs des voitures en début et en fin de soirée (sourire). Plus sérieusement, on fait appel au bon sens et au professionnalisme. Si un joueur veut sortir, pas vu, pas pris, mais il a intérêt à être bon, a-t-il clamé. S'il ne l'est pas, ce n'est pas moi qui lui en voudrais, c'est l'équipe. Avec la phase positive actuelle, il est difficile de rentrer dans le groupe. Et si certains veulent s'imposer des handicaps, c'est de leur responsabilité." Chacun est prévenu.