Ancien Lyonnais, Sergi Darder a rendu hommage à Jean-Michel Aulas qui l'avait recruté à l'Olympique lyonnais en 2015.

De passage sous le maillot lyonnais de 2015 à 2018, Sergi Darder n'a pas hésité à sourire au micro de "Les Réservistes" au moment de parler de Jean-Michel Aulas. Pour celui qui n'avait connu que l'Espagne avant de rejoindre l'OL (et même après), il décrit les raisons de son attache envers l'ex-président lyonnais. "Je suis très reconnaissant. Je crois qu'il était l'un des principaux dirigeants qui m'a donné la chance de pouvoir jouer dans un très grand club comme Lyon, a-t-il confié. Et dès mon premier jour là-bas, il s'est très bien comporté avec moi. Les premiers mois étaient compliqués pour moi. Notamment à cause de la langue, du changement de championnat, et de pays."

Aulas avait déboursé 13M€

À l'époque, en 2015, les Lyonnais avaient payé 13M€ à Málaga pour pouvoir s'attacher les services du jeune espoir espagnol. Conscient de la confiance qui avait été placée en lui, Darder a tenu à mentionner cela. "Il a payé une somme importante pour moi (Aulas), et à aucun moment, il a été nerveux. Aussi, il m'a donné beaucoup de force. Il est surement le meilleur président de France."

Pour rappel, cette saison avec l'Espanyol Barcelone, le milieu de terrain et ses coéquipiers luttent pour le maintien en Liga, même s'ils comptent quatre points de retard sur le premier non relégable à cinq journées de la fin du championnat. En revanche, à titre individuel, l'ancien de l'OL réalise une bonne saison chez les Pericos.