Une bagarre entre supporteurs lyonnais et stéphanois est survenue à Ruoms en Ardèche. Le bilan, quatre blessés dont deux transportés à l'hôpital.

Une bagarre entre des supporteurs de l'OL et de Saint-Etienne a eu lieu ce jeudi 3 août aux alentours d'1h30 du matin, comme le rapporte France 3 Rhône-Alpes. Dans la nuit de mercredi à jeudi à Ruoms en Ardèche, ces deux groupes de vacanciers se sont d'abord invectivés, avant de se battre à coups d’armes blanches et de poings américains. La rixe a fait quatre blessés, dont deux touchés au bras et directement transportés à l'hôpital.

À un jour de la reprise de la Ligue 1, marquée par une recrudescence des violences dans les stades la saison passée, cet événement ne laisse présager rien de bon. À noter qu'aucun match entre Lyonnais et Stéphanois, relégués en deuxième division, n'aura lieu lors du prochain championnat. Mais si le destin s'en mêle, la Coupe de France peut toujours rapprocher ces deux rivaux.