Vainqueur d’Arsenal (0-1), l’OL a su relever la tête

Après le revers face au PSG dimanche, l’OL devait vite passer à autre chose pour le déplacement à Arsenal. En gagnant à Londres (0-1), il a fait un pas vers la qualification, tout en s’offrant un bol de confiance.

Plutôt dominateur lors de sa défaite contre le PSG dimanche (0-1), l’OL regrettait de ne pas avoir su concrétiser ses occasions, avant de se faire punir par Paris sur un corner en fin de partie. Jeudi soir, le discours était un peu différent chez les Fenottes après le succès face à Arsenal (0-1). Une victoire acquise alors qu’elles ont eu du mal à se procurer des situations franches.

Mais ce but contre son camp de Maanum qui offre les trois points aux Lyonnaises était le plus important après la claque reçue à l’aller (1-5). "J’en ai parlé en avant-match lors de la causerie, que ce résultat nous restait forcément en travers de la gorge. On avait la volonté dans d’attaquer cette rencontre avec un esprit revanchard et montrer un autre visage. Sur le contenu, défensivement, on a bien fait ce qu’on avait à faire. On a eu un bloc solide, a apprécié Sonia Bompastor. Mentalement, les joueuses l’ont été aussi. Elles ont fait les efforts donc de ce point de vue là, je suis très satisfaite comme du score."

L'OL a su contenir les rares offensives anglaises

Peu de flamboyance, mais un plan bien précis servant à annihiler la force offensive des Londoniennes qui comptaient 10 réalisations en 4 affiches dans la compétition. "Défensivement, on était beaucoup trop basse par rapport à ce qu’on avait préparé. Melvine (Malard) était trop basse dans le bloc, elle avait un rôle bien précis qu’on a eu du mal à mettre en place en première mi-temps, a tout de même constaté l’entraîneure lyonnaise. Dès la récupération du ballon, les positions n’étaient pas les plus optimales pour avoir la chance de faire des séquences de possession et de conservation. On a rectifié ça à la mi-temps et le remplacement de Melvine par Eugénie (Le Sommer) a fait du bien dans l’utilisation du ballon."

Malgré cette victoire, l’OL n’est pas encore sûr de voir les quarts de finale de la Ligue des champions en 2023. Les coéquipières de Delphine Cascarino devront donner un dernier coup de collier mercredi prochain contre la Juventus. "C’est un match où il aura encore de l’enjeu car elles viendront chez nous en pouvant encore se qualifier. L’idée est de bien récupérer et on aura la chance de jouer dans notre stade pour l’ultime rencontre de l’année. J’espère qu’il y aura un petit peu de monde pour nous supporter, a confié Sonia Bompastor. On ne sait pas faire autre chose que de l’aborder en ayant la volonté de gagner donc on restera dans notre philosophie. Elles doivent l’emporter donc elles vont peut-être libérer des espaces."

Bon pour la confiance avant la Juventus

Une situation à l’avantage de l’Olympique lyonnais, mais qu’il ne faudra pas gâcher. Néanmoins, après le revers face à Paris, les championnes de France et d’Europe ont évité de plonger dans une mauvaise spirale. "On a perdu la première partie et après fait match nul contre la Juve, ça a été dur mentalement mais on a continué de travailler. Cette équipe a un gros mental. Les joueuses se sont toujours battues, n’ont jamais lâché et c’était très important car c’est ce que je leur demande. Aujourd’hui, la situation est meilleure, mais nous avons toujours un dernier match important, a rappelé la technicienne française. Si la Juventus nous bat, on sera éliminées. Tout est encore possible. Nous devons être très sérieuses et nous allons nous reposer avant cette affiche."

Il est écrit que rien ne sera facile pour cette formation qui a dominé la saison 2021-2022. Pas épargné par les blessures, le groupe rhodanien a du mal à enchaîner sur la durée les prestations abouties. Mais en attendant de pouvoir retrouver toutes ses forces vives, notamment offensives, l’OL doit faire le dos rond et s’accrocher à son expérience (les bonnes entrées de Le Sommer et Henry), son état d’esprit et au talent de ses meilleures joueuses.