Ce lundi, 19 joueurs de champs ont pris part à la séance collective. À deux jours du match contre Bourgoin, Pierre Sage peut compter sur le retour de Nemanja Matic. Nicolas Tagliafico est lui incertain après son coup reçu à Brest.

Après la désillusion de Brest, l'OL doit rapidement se remettre au travail. Mercredi se profile le 16e de finale de Coupe de France contre Bourgoin et la formation lyonnaise ne peut se permettre de vaciller une fois de plus. Pierre Sage a beau avoir vu du mieux dans le jeu de son équipe, il attend une réaction au stade Pierre Rajon. Pour ce rendez-vous, l'entraîneur rhodanien n'a pour l'heure qu'une seule incertitude. Elle concerne Nicolas Tagliafico, sorti à la pause contre Brest samedi. L'Argentin n'était pas à l'entraînement ce lundi et reste incertain "après une sorte de béquille au niveau de l'aine".

La présence ou non du latéral est le seul point d'interrogation dans les rangs lyonnais. Absent pour maladie contre Brest, Nemanja Matic a repris du poil de la bête et postule pour le 16e de Coupe de France. Le Serbe a pris part à la séance collective, en compagnie de 18 autres joueurs de champs. Adryelson, qui a pris la direction de la Belgique pour s'engager avec Anderlecht, n'était logiquement pas de la partie, pas plus que Wilfried Zaha.