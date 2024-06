Lindsey Horan lors du derby aller entre l’OL et Saint-Etienne (@ASSE)

Champion de France de D1, l'OL est en revanche un peu plus loin au classement des meilleures pelouses. Les Fenottes ont terminé 5es.

Le plus important était bien évidemment de gagner le titre de champion de D1 pour poursuivre la domination nationale entamée il y a plus d'une décennie maintenant. C'est chose faite depuis le 17 mai et la victoire en finale contre le PSG (2-1). Un succès totalement logique tant les joueuses de Sonia Bompastor ont globalement dominé leur sujet tout au long de la saison.

A l'issue de l'exercice 2023-2024, la Fédération française de football a livré son traditionnel championnat des pelouses, qui a sacré cette année Montpellier avec une moyenne de 18,62 sur 11 rencontres. Le reste du podium est constitué de Paris (18,5/20) et du Havre (17,64).

Du mieux en 2024

Le terrain de l'Olympique lyonnais arrive un peu plus loin, à la cinquième place, avec une note de 17,25. Point positif, elle a bien redressé son évaluation par rapport à la mi-saison (16,89). Il faut dire que le carré vert du stade Gérard Houllier, entre la Fenottes et la réserve en National 3, a une nouvelle fois beaucoup servi. Il a d'ailleurs été changé fin octobre afin d'améliorer le rendu, ce qui a plutôt porté ses fruits en 2024.

Nous pouvons rappeler que l'OL masculin est lui arrivé 13e en Ligue 1 dans ce même classement. La pelouse du Grand Stade a obtenu la moyenne de 16,80 sur 20.