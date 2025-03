Jérôme Boateng (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après cinq ans d’enquête, le parquet de Munich a abandonné mercredi 26 mars les allégations de violences visant Jérôme Boateng en lien avec le décès de son ex-petite amie, Kasia Lenhardt.

Jérôme Boateng, défenseur de LASK, était sous le coup d’une enquête pour des accusations de violences envers son ex-petite amie, Kasia Lenhardt, qui a mis fin à ses jours en février 2021. En effet, l'ancien de l'OL (2021-2023) était poursuivi pour coups, blessures et injures.

En 2022, après un long procès, la justice allemande l’avait condamné à verser 1,2 million d’euros de dommages et intérêts. L’abandon des poursuites par le parquet de Munich mercredi 26 mars repose sur un manque de preuves suffisantes pour établir la culpabilité de l'homme de 36 ans.

Un grand soulagement après "ce lourd préjudice"

À l’annonce de l’abandon des charges contre lui, Jérôme Boateng a réagi sur Instagram en publiant un message en story. "Toutes mes déclarations étaient correctes et les allégations à mon égard fausses. Merci à tous ceux qui étaient à mes côtés et qui m'ont toujours soutenu malgré ce lourd préjudice. Cela représente beaucoup pour moi, a lâché le champion du monde 2014. Désormais, ma famille et moi pouvons aborder le futur de façon positive. Ne jamais abandonner."