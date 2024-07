Les Bleues de Wendie Renard (OL) reçoivent la Suède

Wendie Renard lors d’Angleterre – France (Photo by Darren Staples / AFP)

Ce vendredi (21 h 10), l’équipe de France féminine affronte les Suédoises, dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2025. Une victoire permettrait quasiment aux Françaises de se qualifier pour la compétition.

Le 8 juillet, Hervé Renard a dévoilé sa liste des 18 joueuses retenues pour disputer les Jeux olympiques. Parmi elles, on retrouve quatre Fenottes. En effet, Selma Bacha, Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer vivront l’aventure olympique. Vicki Becho, quant à elle, a été choisie en tant que réserviste. Malheureusement, la jeune Inès Benyahia n’a pas été sélectionnée pour les JO. D’ailleurs, les Bleues accueillent la Suède ce vendredi à Dijon. La rencontre débutera à 21 heures 10, dans le cadre de la 5ᵉ journée des qualifications de l’Euro 2025. Actuellement 1ʳᵉ de son groupe avec 9 points, la France pourrait distancer son adversaire du soir. En effet, les Bleues et Jaunes comptent 7 points, soit autant que l’Angleterre.

Rebondir après un revers pour la sélection de Renard

Lors de la dernière journée, les coéquipières de Wendie Renard s’étaient inclinées 2-1 face aux Britanniques. L’opposition avait eu lieu le 4 juin dernier, à Geoffroy-Guichard. Ainsi, les joueuses d’Hervé Renard devront réagir afin d’assurer leur ticket pour le championnat d’Europe, sans passer par les barrages. Plusieurs Lyonnaises pourraient d’ailleurs être alignées dans le onze de départ du sélectionneur. À noter qu’au match aller, c’est la capitaine de l’OL qui avait permis à sa formation d’obtenir un succès. En effet, les Bleues avaient gagné 1-0 à Göteborg, dans un duel électrique, qui avait vu Vicki Becho être exclue dans le temps additionnel de la 2ᵈᵉ période.