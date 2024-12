Ligue 1 : l'OL semble avoir trouvé son rythme offensif

(Photo by Damien Meyer / AFP)

Au lendemain de la 14e journée de Ligue 1, l'OL compte 26 réalisations de sa besace. Un total qu'il n'avait plus atteint au même stade depuis 2017-2018.

C'est un des facteurs, mais pas le seul, qui montre que l'Olympique lyonnais va mieux qu'il y a un an, et même mieux que plusieurs années en arrière. Malgré quelques manques offensifs et un péché à la finition sur certaines affiches, les partenaires d'Alexandre Lacazette ont inscrit 26 buts en 14 rencontres depuis le début de la Ligue 1. Ils sont encore loin de la meilleure attaque du championnat, le Paris-Saint-Germain (37), mais cela constitue tout de même le troisième meilleur total dans l'élite à l'heure actuelle (Marseille est à 29).

37 buts en 2017-2018

Surtout, ils n'avaient pas marqué autant de fois au même stade de la compétition depuis sept ans. Il faut en effet remonter à 2017-2018, sous Bruno Genesio, pour voir l'OL afficher pareil bilan après 14 journées. L'équipe conduite par Nabil Fekir était même grimpée jusqu'à 37 buts.

16 réalisations sur les 7 derniers matchs

Entre les deux, lors des deux autres bons débuts d'exercice des Rhodaniens, en 2020-2021 et en 2018-2019, ils comptaient respectivement 25 et 24 réalisations. Ils se classaient 3es et 2es au même moment dans l'épreuve. 5es aujourd'hui, les coéquipiers de Georges Mikautadze ont tout de même eu le mérite de bien redresser la barre.

Après deux journées, l'OL n'avait pas ouvert son compteur, et à mi-parcours, il avait inscrit seulement sept buts. Sur les sept parties suivantes, les Lyonnais ont donc marqué à 16 reprises, ce qui explique aussi cette remontée au classement.