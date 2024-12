OL académie : 3e défaite de rang pour les U19

Ça ne veut toujours pas sourire pour les U19 de l'OL. Ce dimanche, les Lyonnais ont subi une 3e défaite de suite, un revers 2 à 0 face à Troyes.

Ils pourront avoir quelques regrets, mais le succès de Troyes n'est pas forcément immérité. Ce dimanche, les U19 de l'OL voulaient mettre un terme à leur mauvaise période (deux revers de suite) sur la pelouse des Troyens, 6es du championnat avant cette journée. Mais l'entame de la partie était plutôt favorable à la formation de l'Aube, qui a été récompensée d'une meilleure maîtrise à la 14e minute.

Une sortie manquée du portier, Yann Llahona, impeccable par ailleurs, et l'ESTAC a ouvert la marque sur sa première situation. Les Rhodaniens ont relevé la tête, au moins dans le contrôle de la possession, mais sans véritablement se montrer dangereux. On retiendra en fin de première période la belle action collective des protégés de Samy Saci à la 39e, et sur le coup suivant, la réponse des adversaires et le super sauvetage de Llahona (40e).

Troyes crucifie l'OL

Les Gones ont entièrement dominé le second acte, principalement avec le ballon, mais leur impuissance offensive a été tout aussi criante. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les coéquipiers de Bryan Meyo inquiéter le portier adverse par Timothée Dutot (64e), Nadhir Senouci (68e) et Axel Perez (85e). De bonnes tentatives, mais trop facile pour le gardien. Et c'est finalement Troyes qui a posé le couvercle sur cette affiche à la 87e avec un deuxième but (2-0).

Troisième défaite consécutive donc pour l'OL, après Metz (3-2) et Auxerre la semaine passée (0-4). Avec 16 points en 13 matchs, les U19 sont actuellement 10es sur 14. Il n'est même pas exclu qu'ils reculent encore au classement ce week-end. Les débuts de Samy Sasi sont loin d'être rêvés pour l'instant, même si dans le jeu, on note du mieux. Reste à y ajouter une plus-value offensive. Pas le meilleur moyen de préparer le premier tour de la Gambardella dimanche prochain.

Le 11 de l'OL : Llahona - Herinirainy, Sener, Bambali, Dutot - Charifou, Senouci, Merah - Himbert, Lurika, Meyo