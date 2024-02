Lors de la victoire de l’OL contre Lille en Coupe de France mercredi (2-1), Lucas Perri et Orel Mangala ont été lancés par Pierre Sage. Ils entrent à leur tour dans l’histoire du club.

La satisfaction était totale dans les tribunes du stade de Décines. Sur les coups de 20h30, l’OL venait d’éliminer Lille en 8es de finale de la Coupe de France au terme d’une prestation globalement aboutie face au 4e de Ligue 1 (2-1). Surtout, les supporteurs ont pu voir sous leurs yeux les premiers pas de Lucas Perri et Orel Mangala. Des performances rassurantes pour les deux hommes, qui l’un par ses arrêts, et l’autre par sa simplicité, ont contribué à cette victoire.

Après Gift Orban et Chaïm El Djebali face à Rennes (2-3), puis Nemanja Matić contre Marseille (1-0), voilà le gardien et le milieu de terrain pour toujours joueurs de l’Olympique lyonnais. Ils sont respectivement les 586e et 587e footballeurs à porter ce maillot. Tous les deux arrivés cet hiver, ils auront un rôle plus ou moins important à jouer dans la quête du maintien et d’une belle histoire en coupe.

Un coup à jouer pour eux sur la fin de saison

L’ancien portier de Botafogo doit pousser Anthony Lopes, le numéro 1 jusqu’ici, à faire plus, ramener la concurrence qui avait disparu à ce poste. Pour l’ex-élément de Nottingham Forest, il a une vraie carte à jouer dans un secteur ou la hiérarchie n’est pas encore établie. Avec le mercato hivernal, Pierre Sage a des choix à faire, et si Matić part avec une longueur d’avance, Maxence Caqueret, ou Corentin Tolisso en cas de triangle dans l’entrejeu, ne sont pas indéboulonnables, on l’a vu face à l’OM. Il sera donc intéressant d’observer comment l’entraîneur tranchera lors des parties à venir.