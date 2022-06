Mercato : l’OL sur la piste d’un attaquant chilien ?

Avec le futur incertain de Moussa Dembélé, l’OL se serait mis sur la piste d’un attaquant évoluant en Championship. Le club lyonnais ferait partie des nombreux prétendants pour Ben Brereton Diaz, qui évolue à Blackburn.

Alexandre Lacazette et Johann Lepenant en attendant très certainement Tyrell Malacia dans les prochains jours, il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas attaqué un mercato tambour battant. Si au rayon des arrivées, le soleil est au beau fixe, concernant les départ, c’est un peu plus la soupe à la grimace. En dehors des joueurs en fin de contrat comme Jason Denayer et le prêt de jeunes pousses comme Habib Keita, l’OL n’arrive pas à vendre et ça risque d’être un problème avec un effectif nombreux pour seulement un match par semaine. Parmi les candidats à un départ, Moussa Dembélé est en bonne position mais l’attaquant lyonnais n’est pas pressé, lui à qui il ne reste qu’un an de contrat.

Plus qu'un an de contrat pour Diaz

En attendant de régler le sort de son meilleur buteur ainsi que de celui de Tino Kadewere par exemple, la cellule de recrutement continue de prospecter en Europe à la recherche de renfort. D’après Sky Sport, un nom aurait tapé dans l’oeil de l’OL. Pas le nom le plus ronflant de ce mercato mais Ben Brereton Diaz ferait partie des noms couchés sur la liste de potentiels recrues offensives. L’attaquant chilien (23 ans) évolue du côté de Blackburn en Championship et a inscrit la bagatelle de 22 buts en 36 matchs la saison dernière, de quoi lui ouvrir les portes de la sélection. Mais avec un contrat qui se termine en juin 2023, l’OL va devoir jouer des coudes. D’après la presse italienne, l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa et qui jouera la Ligue des champions, serait sur les rangs tout comme la modeste équipe italienne de Salernitana d'un certain Franck Ribéry.