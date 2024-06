Alexandre Lacazette buteur lors d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Avec le mercato, l'été 2024 va être crucial. La saison de l'OL va se façonner sur quelques dates importantes.

Une saison riche en émotions, de la lutte pour le maintien à une qualification en Ligue Europa. Nous pouvons le dire, l'OL a vécu une année assez atypique. Une fin de saison sur une défaite contre le PSG (1-2) en finale de la Coupe de France, mais le groupe de Pierre Sage a montré du caractère. Il n'y a pas beaucoup de repos avant les échéances qui vont s'enchaîner. La reprise de l'entraînement est fixée au 5 juillet. L'Euro et les JO ne sont pas dans la liste, car le nombre de joueurs sélectionnés n'est pas assez important pour grandement influer sur la saison de l'Olympique lyonnais.

Mercato estival (10 juin - 30 août)

L'incertitude. C'est comme cela que nous pouvons imaginer ce mercato. Impossible de prédire l'effectif de la saison à venir. À l'heure actuelle, impossible de savoir exactement ce qui va se passer pour les dossiers Lacazette, Cherki. O'Brien, Caqueret seront-ils vendus en cas d'offre importante ? Telles sont les questions qui vont animer ce mercato. En septembre, l'équipe sera sûrement différente de celle que nous connaissons.

Rendez-vous avec la DNCG (fin juin)

Initialement prévu ce mercredi, le rendez-vous de John Textor avec la DNCG (gendarmes financiers du football français) a été décalé à la fin du mois de juin. Le président de l'OL devra être convaincant et proposer un budget concret, avec la vente de la LDLC Arena à Jean-Michel Aulas (160 millions d'euros), et les 53,6 millions d'euros grâce à la cession du Seattle Reign FC (ex OL-Reign).

Reprise du championnat (week-end du 17 août)

Le calendrier de la saison n'est pas encore sorti, mais les hommes de Pierre Sage voudront faire un bon début de saison. S'ils sont toujours là, certains joueurs pourraient tout juste sortir des Jeux olympiques comme Lacazette et Cherki.