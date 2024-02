OL académie : les U12 remportent le tournoi Michel Gallot à Dijon

Ce week-end, les U12 de l'OL ont gagné le tournoi en salle Michel Gallot, organisé par l'ASPTT Dijon. Ils ont battu l'OM en finale.

C'est l'un des tournois de la catégorie U12 les plus prestigieux. Du 24 au 25 février, se tenait la compétition en salle Michel Gallot, qui a lieu au palais des Sports, organisée par l’ASPTT Dijon. On y retrouve des clubs comme Monaco, l’Ajax Amsterdam, la Juventus de Turin, le FC Porto et Manchester City, mais aussi l'OL, Marseille, Monaco, Saint-Etienne ou encore Lorient. Au total, 24 équipes se sont affrontées pour soulever ce trophée.

L'OL élimine le vainqueur puis le finaliste de l'édition 2023

Placé dans la poule 2 avec Nice, le Dijon FCO féminin, l'ASPTT Dijon et Manchester City, l'Olympique lyonnais a poursuivi son parcours en sortant l'Ajax d'Amsterdam en quarts de finale. Les Rhodaniens ont pour cela dû en passer par les tirs au but, tout comme pour éliminer la Juventus Turin en demi-finales. Les Gones venaient alors de battre successivement le vainqueur et le finaliste de l'édition précédente.

Opposé en finale à l'OM, l'OL a cette fois-ci fait la différence durant le temps réglementaire. Une victoire 3 à 1 qui sacre les jeunes pousses lyonnaises à l'issue du week-end.