OL : derby sous haute tension entre la réserve et Saint-Priest

Ce vendredi (20h), la réserve de l’OL se déplace à Saint-Priest pour le compte de la 11e journée de National 2. Un derby électrique entre deux clubs relégables.

La Coupe du monde a eu raison de la tenue du match samedi mais ce vendredi, l’opposition entre l’AS Saint-Priest et l’OL restera malgré tout des plus importantes. Décalé de 24h pour ne pas faire de l’ombre au match de l’équipe de France contre le Danemark, le duel entre les deux clubs voisins va valoir son pesant de cacahouètes. Actuellement 13e et 14e, l’OL et Saint-Priest sont pour la moment parmi les clubs relégables à l’issue de la saison. Un petit point les sépare au classement et ce derby sera important à plus d’un sens. Malheur au vaincu…

Le rendez-vous est donc pris ce vendredi 20h au stade Jacques-Joly. Encore une fois dans le dur cette saison, l’OL reste sur une défaite à domicile en National 2 contre Alès, pourtant 15e au moment du coup d’envoi. Un coup de massue derrière la tête des joueurs de Gueïda Fofana qui a dû composer avec de nombreuses absences pour préparer le derby. Appelés en sélection, Patouillet, Bengui, Kumbedi, Sarr, Sanchez ou encore El Arouch ne sont rentrés que tardivement à Lyon. Pas la meilleure des préparations.