OL : les Fenottes font du rab en Suisse après la victoire

Au lendemain de la victoire en Ligue des champions, l’OL n’a pas tout de suite repris le chemin de Lyon. Les Fenottes avec peu ou pas de temps de jeu ont effectué une séance matinale à la Wefox Arena.

La gestion des physiques et des temps de repos est devenue une donnée encore plus importante cette saison à l’OL. Entre les blessures à répétition et le calendrier surchargé, Sonia Bompastor et son staff tentent au maximum de prévenir tout problème même si le sort s’acharne chez les Fenottes. La décision a donc été prise de rester dormir en Suisse jeudi soir avant un retour prévu dans la journée à Lyon. Le séjour dans la capitale des Gaules sera d’ailleurs de courte durée puisque les Lyonnaises vont ensuite prendre la direction de Paris pour affronter le Paris FC dimanche (16h).

En attendant de retrouver les bords de la Saône et du Rhône, une séance matinale était au programme des joueuses de l’OL ce vendredi. Au lendemain de la première victoire de la saison en Ligue des champions, les Fenottes qui n’avaient pas ou peu participé à ce match contre le FC Zürich comme Dzsenifer Marozsan ou Vanessa Gilles ont effectué un entraînement en comité restreint avec le staff sur la pelouse de la Wefox Arena.