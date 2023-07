OL - Euro : la France U19 et ses Fenottes proches des demi-finales

A 20h30 ce lundi, l'équipe de France U19 joue son dernier match de la phase de poules de l'Euro. Un nul suffira au Bleuettes, dont 4 Fenottes, pour accéder aux demi-finales.

C'est bien parti, mais il reste encore un effort à accomplir. Les U19 françaises ont remporté leurs deux rencontres de la phase de groupes de l'Euro qui se déroule en Belgique. Après la République tchèque (1-0), c'est l'Espagne qui est tombée vendredi dernier face à la Lyonnaise Alice Marques et ses coéquipières (2-0).

Ce lundi à 20h30, les joueuses de Sandrine Ringler ont une opportunité en or de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Pour cela, il faudra au moins ne pas perdre contre l’Islande qui, comme les Espagnoles, compte trois points.

Une demi-finale prévue le 27 juillet

En plus d'Alice Marques, l'OL est représenté dans cette compétition par Kysha Sylla, Pauline Sierra et Féérine Belhadj. Pour rappel, la première et la dernière citées ont paraphé début juillet un premier contrat professionnel avec les Fenottes.

A noter que dans l'autre poule, l'Allemagne est bien lancée pour finir à la première position avec six unités, comme la France, qui pourrait défier dans le dernier carré l'Autriche ou les Pays-Bas.

En cas de qualification, les Bleuettes seront attendues le jeudi 27 juillet afin de disputer un ticket pour la finale.