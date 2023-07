OL - Euro U19 : les Françaises éliminées aux portes de la finale

Pourtant devant au score, les Bleuettes se sont faites éliminer jeudi par les Allemandes en demi-finale de l'Euro.

Cruelle désillusion pour les U19 françaises et ses quatre Fenottes. Devant au score (2-0) au bout des 20 premières minutes de jeu grâce à un doublé de Louna Ribadeira, les coéquipières d'Alice Marques (OL) se sont faites rattraper par les joueuses allemandes dans les derniers instants du match (93e minute de jeu).

Un but tardif dans les prolongations

Obligées de passer par une double période de 15 minutes, les Françaises de Kysha Sylla, Pauline Sierra et Féérine Belhadj (OL) tentent de forcer la décision. En vain. Au contraire, ce sont même ses adversaires qui réussissent à faire craquer la défense française avec un but de Franziska Kett (115e). Meilleure défense de la phase de poules avant le match (un seul but encaissé sur les trois rencontres), les jeunes Françaises disent donc adieu au titre européen.