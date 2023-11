L'ancien gardien de l'OL Grégory Coupet s'est exprimé sur les réseaux sociaux suite à la mise à pied de Fabio Grosso de son poste d'entraîneur du club.

Après des expériences à Dijon et Bordeaux, Grégory Coupet est désormais loin des terrains. L'ancien portier de l'OL suit pourtant avec attention les actualités du club avec lequel il a disputé onze saisons avant d’en devenir l’entraîneur des gardiens et ne manque jamais d'y réagir. Ce jeudi, il a exprimé son désarroi sur les réseaux sociaux suite à la décision de mettre à pied Fabio Grosso. "Je ne sais même plus quoi penser…", s'est-il désolé. L'ancien gardien se montre souvent critique et sceptique quant aux décisions actuelles. Les deux hommes avaient joué durant une année commune sous les couleurs lyonnaises.

Je ne sais même plus quoi penser… https://t.co/Q1cawmFUBz — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) November 30, 2023

Lors de la nomination de Fabio Grosso à la tête de l'effectif professionnel de l'OL, Grégory Coupet s'était réjoui. "Le club a besoin d'une personne qui rassure, qui ramène de l'identité lyonnaise, s'était-il exprimé en septembre dernier. Quand vous sondez le staff médical, les intendants et tous les gens autour du club, tout le monde dit que Fabio à l'OL, ce serait top ! Pour une fois, je suis content que Monsieur Textor ait écouté le club." Un temps seulement.