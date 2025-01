OL : le lourd silence des dirigeants au sujet de Pierre Sage

Pierre Sage et Laurent Prud’homme lors de Le Havre – OL (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Depuis les premières rumeurs autour de Paulo Fonseca, aucun dirigeant lyonnais autre que Pierre Sage n'a pris la parole. Un signe avant-coureur de l'éviction à venir du coach de l'OL.

Depuis une dizaine de jours, la rumeur d'une venue de Paulo Fonseca (ex-Lille et Milan AC) sur le banc de l'Olympique lyonnais a largement été commentée dans la sphère rhodanienne. Pierre Sage et quelques joueurs se sont exprimés à ce sujet lors des différentes conférences de presse, notamment avant et après le match contre Fenerbahçe (0-0). En revanche, aucun autre dirigeant n'a pris la parole à ce propos.

Que ce soit dans les médias, par le biais d'un communiqué ou même sur les réseaux sociaux, ni Laurent Prud'homme (directeur général), ni Matthieu Louis-Jean (directeur technique) ou encore Daniel Congré (coordinateur sportif) ne se sont expliqués à ce sujet. John Textor, que l'on sait très prompt à réagir sur ce genre d'information, n'est pas non plus sorti du bois.

L'idée d'attirer un coach "de renom"

En première ligne, Sage a tenté de rester droit dans ses bottes lors de ses prises de parole, même si dernièrement, la question de son cas personnel l'agaçait. Au-dessus de lui, "le silence est devenu assourdissant. Ça m'a frappé lorsqu'on a préparé l'émission", ainsi que l'a résumé Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

Un silence qui cachait donc cette volonté de Textor de faire venir un entraîneur plus renommé (certainement Paulo Fonseca). La prochaine communication officielle devrait être pour annoncer l'éviction de Sage, donnant enfin une réponse claire du club, même si pour le Jurassien, ce ne sera sans doute pas celle attendue.