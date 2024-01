OL : le mercato est officiellement ouvert

Depuis minuit ce 1er janvier 2024, le mercato d'hiver a ouvert ses portes, permettant aux équipes, comme l'OL, de se renforcer.

Voilà, le compte à rebours est désormais lancé. A minuit ce 1er janvier s'est officiellement ouvert le mercato d'hiver, qui durera cette année un peu plus d'un mois. Les clubs ont jusqu'au 1 février, à 23h59, pour affiner, dégraisser et renforcer leur effectif.

Ce sera notamment le cas de l'Olympique lyonnais, qui devrait faire partie des grands animateurs de ce mois de janvier en France. En effet, suite à la décision de la DNCG d'assouplir les sanctions qui pesaient sur lui, il pourra, tout en faisant attention à sa masse salariale, investir environ 50 millions d'euros, sans compter d'éventuelles ventes.

Un mois agité pour l'OL

Mais le plus important pour l'OL lors de cette période des transferts sera surtout de trouver les bons profils pour améliorer le groupe de Pierre Sage. Les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson devraient en être, mais d'autres mouvements sont attendus en défense, au milieu et en attaque. Le tout sera également de ne pas briser la dynamique qui s'est créée grâce au trois victoires consécutives en décembre.

Il y aura donc du travail pour la direction rhodanienne, qui a pris ses fonctions il y a peu, principalement David Friio, directeur sportif, mais aussi les nouveaux arrivés dans la cellule de recrutement : Mathieu Seckinger et Thomas Maurin notamment. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées dans la presse, reste, comme pour chaque mercato, à voir lesquelles se matérialiseront et lesquelles passeront à la trappe.

Des ventes attendues

Enfin, l'Olympique lyonnais devra dans le même vendre, et là aussi, les potentiels candidats au départ sont nombreux, mais lesquels seront vraiment cédés ? Réponse le 2 février.