UEFA : Liana Joseph (OL) se distingue chez les buteuses

En prenant en compte seulement les compétitions organisées par l'UEFA, Liana Joseph est la meilleure buteuse sur l'année 2023.

Elle a pointé le bout de son nez l'été dernier, lors de la préparation, profitant de l'absence des Mondialistes, puis elle a fait ses débuts officiels chez les grandes. A 17 ans, Liana Joseph possède de sérieux pour faire trembler les défenses. Si sa progression suit la même courbe que lors des saisons passées, elle pourrait d'ailleurs devenir la future grande buteuse vouée à succéder à Ada Hegerberg.

Mais laissons-lui le temps de se développer et de s'aguerrir encore, elle qui n'a quasiment jamais évolué au très haut niveau. Elle compte seulement une entrée en jeu en D1, contre Le Havre (0-4), le 15 septembre dernier. L'avant-centre fait d'ailleurs partie de ces joueuses qui pourraient bénéficier de la création de la D3.

13 buts pour Joseph

En attendant, elle a largement performé en 2023, puisque grâce à ses prestations lors du championnat d'Europe U17 et de la phase qualificative à l'Euro U19, elle est la meilleure réalisatrice de l'année toutes compétitions féminines de l'UEFA confondues (club et sélection).

Avec neuf buts chez les U17 et quatre chez les U19, l'attaquante a grandement participé au titre des Bleuettes en mai dernier, avant de marquer à quatre reprises en octobre durant le premier tour des éliminatoires à l'étage supérieur.

Maëline Mendy est 5e

Elle devance Valentina Mädl (St. Pölten et Autriche U19) et ses 12 réalisations, mais aussi Danique Tolhoek (Ajax et Pays-Bas U19, 11). Il faut préciser que seule la Ligue des champions et donc les tournois organisés par l'institution européenne sont pris en compte. La Coupe du monde n'est ainsi pas incluse. Ajoutons que Maëline Mendy, l'autre lyonnaise présente dans ce palmarès, se classe cinquième grâce à ses huit buts avec la France U17.