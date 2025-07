Samedi, Alice Marques a officiellement rejoint le FC Séville. Après sept ans à l'OL, la défenseure évoque des "souvenirs inoubliables".

Déjà prêtée durant une saison en Espagne, au FC Valencia, Alice Marques va retrouver la Liga en 2025-2026. Samedi, l'OL Lyonnes a annoncé le départ de la jeune défenseure de 20 ans au FC Séville. Elle aura disputé seulement deux rencontres avec les professionnelles avant de s'en aller. Néanmoins, elle en a profité pour obtenir le titre de championne de France en 2024. Elle a aussi remporté la compétition avec les U19.

Arrivée en 2018, elle restera influencée par ces années passées au sein du centre de formation rhodanien. "Elles furent riches en émotions, en apprentissages et en souvenirs que je n’oublierai jamais. J’ai eu la chance de vivre de grands moments : des titres, des matchs intenses, des saisons marquantes, et surtout, une aventure humaine exceptionnelle", a-t-elle développé dans une publication sur Instagram.

"Porter ce maillot a été une fierté à chaque instant"

L'ancienne internationale U20 française ajoute : "J’ai grandi ici, aussi bien sportivement qu’humainement, a-t-elle confié. L’exigence du club et les valeurs qui y sont transmises m’ont beaucoup apporté. Elles ont façonné la personne et la joueuse que je suis aujourd’hui."

La native de Villeurbanne, qui souhaite représenter le Portugal, a terminé son message s'adressant aux personnes croisées lors de son aventure lyonnaise. "Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de ce parcours : mes coéquipières, le staff, le club, et bien sûr, les supporters. Je pars avec beaucoup de gratitude, de respect, et l’envie de continuer à avancer, en gardant tout ce que l’OL m’a transmis, a-t-elle affirmé. Porter ce maillot a été un honneur, une fierté à chaque instant."