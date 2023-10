Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Arabie Saoudite (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

Les deux internationaux A de l’OL, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico, joueront dans la nuit de mardi à mercredi. Deux affiches face aux États-Unis (pour le Ghana) et le Pérou (concernant l’Argentine).

Au fur et à mesure des années, le nombre d’internationaux A à l’Olympique lyonnais a chuté. Aujourd’hui, aucun Rhodanien n’a trouvé grâce aux yeux de Didier Deschamps (France), mais deux joueurs ont tout de même la chance de représenter leur pays au plus haut niveau. Il s’agit d’Ernest Nuamah (Ghana) et Nicolas Tagliafico (Argentine).

Les deux garçons seront sur le pont dans la nuit de mardi à mercredi, à l’occasion de deux rencontres sur le continent américain.

Match amical pour Nuamah

Commençons par le premier à entrer en jeu, à savoir le Ghanéen, qui a rendez-vous face au Etats-Unis à Nashville. Après le Mexique dimanche (2-0), la sélection africaine disputera un deuxième match amical (2h30). L'occasion pour Nuamah de se mettre en valeur, lui qui a peu joué la semaine passée (26 minutes) et qui restait sur deux buts avec les Black Stars lors du précédent rassemblement.

Pour Tagliafico, la partie contre le Pérou, à Lima, aura beaucoup plus d’enjeux. En effet, celle-ci aura lieu dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. L’Argentine a remporté ses trois premières sorties, dont la dernière jeudi face au Paraguay à domicile (1-0).

Un voyage qui pourrait peser dans les jambes

Lors de ce rendez-vous, le défenseur argentin avait joué 90 minutes. Il en sera peut-être autant mercredi (4 heures), à quelques jours du duel crucial contre Clermont le dimanche 22 octobre.

Ils reviendront ensuite tous les deux à Décines, mais le décalage horaire et le long voyage pourrait ne pas faire les affaires de l’OL et des deux internationaux en vue de cette rencontre.