OL, supporters, mercato, Aulas : votre avis nous intéresse

Au lendemain de la déroute de l’OL contre Strasbourg (1-2), les débats sont nombreux concernant le futur à court terme lyonnais. Entre les actions des supporters et le mercato, ces thèmes seront abordés lundi (18h) sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".

La crise est belle et bien là. A ceux qui pouvaient encore douter que la fracture était proche entre les supporters et les joueurs et direction, la rencontre de samedi face à Strasbourg a terminé de les convaincre. En s’inclinant pour la 8e fois lors de cette phase aller de Ligue 1, l’OL continue de s’enfoncer dans le classement et dans le désamour qui est en train de s’installer avec les plus fidèles du Parc OL. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour condamner les agissements des groupes des supporters.

Ces derniers ont sifflé des joueurs (Toko-Ekambi, Thiago Mendes) et déployé des banderoles contre Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou avant de tenter de pénétrer sur la pelouse au coup de sifflet finale. Une attitude qui ne passe pas pour le président lyonnais et qui sera l’un des thèmes du prochain numéro de "Tant qu’il y aura des Gones", lundi à partir de 18h. Cette gronde populaire est le résultat de performances qui ne sont pas au niveau depuis des mois.

Avec désormais 9 points de retard sur l’Europe et 10 d’avance sur le maintien, l’OL se retrouve dans un entre-deux bien loin de ses ambitions. Jean-Michel Aulas, appuyé par John Textor présent pendant trois jours à Lyon, et Laurent Blanc ont annoncé qu’il fallait renforcer l’effectif dans les quinze prochains jours. Seulement, face à l’urgence et à des prix qui risquent de s’envoler, l’OL doit-il vraiment recruter à tout prix durant l’hiver ? Votre avis nous intéresse pour pouvoir en débattre sur le plateau de TKYDG.

Ce numéro TKYDG sera diffusé en direct sur nos plateformes lundi dès 18h sur Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.