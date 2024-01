OL : un choc face au leader Lyon-La Duchère pour la réserve (16h)

Dans une période plus difficile de trois matchs sans succès en N3, la réserve lyonnaise se déplace sur le terrain de Lyon-La Duchère ce samedi à 16h.

La réserve de l'OL court encore après un premier succès en 2024. Après deux rencontres cette année, les protégés de Gueïda Fofana comptent un revers (à Chambéry, 1-0) et un nul (contre l'Olympique Valence, 2-2). Et puisqu'elle avait aussi partagé les points avec Ain Sud Foot avant la trêve (2-2), la voilà sur une série de trois matchs sans victoire. Et son futur opposant ne sera guère accueillant afin de l'aider à trouver le chemin du succès.

Lyon-La Duchère a chuté à domicile le week-end passé

Ce samedi, à 16 heures, l'Olympique lyonnais disputera un derby sur la pelouse de Lyon-La Duchère. Une affiche ayant pour théâtre la 11e journée de National 3, bien que les concurrents aient tous déjà joué au moins 12 parties. Une confrontation difficile chez le leader de la poule K. Toutefois, celui-ci a assez lourdement chuté, 4-2 à domicile, face à la réserve clermontoise, la semaine dernière.

En face, si les coéquipiers de Djibrail Dib marquent un peu le pas, ils se classent actuellement sixièmes du championnat, avec 19 points. S'ils ne devraient pas pouvoir s'appuyer immédiatement sur Sekou Lega, de retour de prêt de Bastia, les Gones tenteront d'opposer à leurs adversaires un bloc défensif compact. Ils se passeront néanmoins de Mahamadou Diawara et Chaïm El Djebali, qui ont participé à l'affiche de Ligue 1 contre Rennes vendredi (2-3).