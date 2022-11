Paris FC - OL (2-3) : "On savait que ça serait difficile", indique Cascarino

Buteuse face au Paris FC, Delphine Cascarino a offert la victoire à l'OL ce dimanche (2-3). L'attaquante et son équipe s'attendaient à souffrir.

Le Paris FC n'était pas invaincu pour rien. Dimanche, l'OL a souffert pour s'imposer à l'extérieur contre le 3e du championnat (2-3). Menées 2 à 1, les Fenottes sont revenues dans le dernier quart d'heure pour valider un 8e succès en 9 rencontres. Delphine Cascarino a bénéficié d'une erreur de la défense francilienne pour inscrire le but de la victoire.

Après la partie, l'internationale française a avoué que l'Olympique lyonnais pensait vivre ce genre d'affiche. "C'était un match très, très difficile, on le savait car c'est toujours dur de jouer ici. On s'attendait à ça, à un combat. On a été menées et c'est rare pour notre équipe. Tant mieux, ça montre que les adversaires progressent, c'est positif, ça nous pousse à travailler encore plus, a-t-elle clamé au micro de Canal +. Nous avons su garder le mental, aller jusqu'au bout, pour marquer ce but dans les dernières minutes."