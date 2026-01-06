Actualités
Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
Endrick portera le 9 sous le maillot de l’OL (@OL)

Avec Endrick, l'OL s'offre aussi un coup com

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL avait besoin d'un autre attaquant, et il l'a trouvé avec Endrick. Mais au-delà du sportif, le Brésilien pourrait avoir un gros impact marketing sur le club.

    Pour les amoureux du jeu, tout cela n'entre pas en considération. Mais à l'heure du tout digital, des images et des réseaux sociaux, c'est un aspect qu'il faut forcément mesurer. Lundi, l'OL a effectué la conférence de présentation d'Endrick, son nouvel attaquant venu du Real Madrid.

    À l'échelle de la Ligue 1, il s'agit d'un transfert retentissant, notamment en raison de la renommée acquise par le footballeur de 19 ans. Ayant très tôt fait parler de lui, l'avant-centre prêté à l'Olympique lyonnais est déjà une star. Dans son pays en particulier, où il est suivi par une immense communauté.

    5 fois plus d'abonnés que l'OL

    Pour vous donner un ordre d'idée, son nombre d'abonnés sur Instagram (15,4 millions) est plus de cinq fois supérieur à celui de sa nouvelle équipe (2,8 millions). "La priorité reste le projet sportif, a bien rappelé Michael Gerlinger. Nous sommes convaincus que c’est l’ingrédient qui nous a manqué. Endrick va nous donner beaucoup de force pour la suite. Nous savons aussi que son image est très forte. Il va nous apporter sur ce plan-là également. Sa vidéo d’arrivée a dépassé les 20 millions de vues, un record pour nous."

    Effectivement, l'annonce de l'opération a déclenché une multitude de réactions venant de footballeurs et de fans de l'ancien de Palmeiras. Les Brésiliens connaissent évidemment l'OL par la riche histoire qu'il entretient avec le pays, mais rarement cela avait pris de telles proportions. Avec en outre des répercussions mercantiles. "Sportivement, en matière de publicité, et même financièrement, j’espère que tout le monde va acheter ses maillots. Il va nous aider dans tous les domaines", a confirmé le directeur général.

    "Le fait que je sois là donnera plus de visibilité à l'OL"

    Autant d'attentes qui vont peser sur les épaules du numéro 9, mais qui semble les avoir bien intégrées. "Je suis très heureux de voir cet engouement, ce public qui m’attend dehors. Ça me fait chaud au cœur. C’est important pour moi, car je me dis qu’au Brésil, le fait que je sois là donnera plus de visibilité à Lyon et à la Ligue 1, a-t-il déclaré. On va encore plus parler de ce championnat chez moi."

    à lire également
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL : la Direction de l'arbitrage ne revient pas sur le but refusé à Monaco

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Avec Endrick, l'OL s'offre aussi un coup com 16:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL : la Direction de l'arbitrage ne revient pas sur le but refusé à Monaco 15:10
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    Mercato : l'OL utilisé par l'agent de Benjamin Dominguez (Bologne) ? 14:20
    OL : Endrick, premier numéro 9 depuis Gift Orban 13:30
    Mercato : l'OL s'intéresserait à un défenseur français de Leipzig 12:40
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : les joueuses font relâche ce mardi 11:50
    Ballon de l'OL
    OL académie : Haktan Şener avec les U19 turcs en janvier 11:00
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille devrait faire sans son attaquant Hamza Igamane face à l'OL 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    En dominant Monaco, l'OL a arrêté sa mauvaise série à l'extérieur 09:25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Ruben Kluivert a-t-il montré son vrai visage à Monaco ? 08:40
    Julien Le Cardinal suspendu pour OL - Brest 08:00
    OL : Endrick sera accompagné par un kiné du Real Madrid 07:30
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    L'attraction Endrick : l'OL tient-il son nouveau joyau ? 05/01/26
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    L'OL réagit à l'éventuelle clause sur les matchs joués par Endrick 05/01/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    Mercato : Endrick à l’OL, un "long travail" pour Matthieu Louis-Jean 05/01/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Endrick (OL) : "Je suis là pour me fondre dans le collectif" 05/01/26
    Romy Fournier, arbitre
    Coupe de France féminine : Romy Fournier au sifflet d'ASSE - OL Lyonnes 05/01/26
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Revivez la conférence d'Endrick 05/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut