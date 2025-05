Pour OL - Rennes et OL - Lens, les supporters se dirigeant vers le Parc OL avaient dû emprunter des bus pour s’y rendre. En cause, des travaux sur les lignes de tramway T3 et T7. Lesquels prendront fin ce mercredi soir.

Depuis le 19 avril, le réseau de transports en commun lyonnais (TCL) faisait l’objet de travaux. Notamment sur les lignes T3 et T7, menant directement vers le Parc OL. Pour les deux rencontres de l’OL face à Rennes (4-1) et Lens (1-2), les lignes ne fonctionnaient pas. Et une grande mobilisation de navettes de bus avait été prévue.

Mais alors que la majorité des supporters ne semblaient pas très confiants quant à cette organisation, elle a finalement été réussie. Les supporters pouvant rejoindre et quitter l’enceinte plus rapidement que d’habitude. Mais les travaux de création de la ligne T9 et de prolongement de la ligne T6 se terminent ce mercredi soir. Et les tramways circulant vers le Parc OL reprendront un service normal à partir du jeudi 8 mai au matin.

Encore deux à trois matchs au Parc OL

Une bonne nouvelle tout de même à l’approche de deux rencontres qui devraient attirer du monde au Parc OL. Tout d’abord, la demi-finale de play-off de Première Ligue des féminines de l’OL face à Dijon (11/05, 15 h 15), qui pourrait s'accompagner d'une finale le 16. Et surtout, la dernière journée de Ligue 1 pour les joueurs de Paulo Fonseca face à Angers (17/05, 21 heures). À l’occasion de ces deux rendez-vous, les milliers de supporters qui auront pris leur billet pourront donc accéder à l’enceinte décinoise en tramway, via les lignes T3 et T7.