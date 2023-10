Ligue des champions : l'OL connaîtra ses adversaires ce vendredi

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu à 13 heures ce vendredi. Les Fenottes seront dans le chapeau 1.

Après la désillusion de la saison passée, l'OL retrouvera la saveur de la Ligue des champions prochainement. Cela commencera dès ce vendredi, à 13 heures, avec le tirage au sort de la phase de poules. Championnes de France en titre, les Fenottes ont été placées dans le pot numéro 1, en compagnie de Chelsea, du Bayern Munich et de Barcelone.

On peut donc déjà se faire une petite idée des potentiels adversaires des joueuses de Sonia Bompastor. Dans le chapeau 2, on retrouve le Real Madrid, Rosengard, le Slavia Prague, et le PSG, que l'Olympique lyonnais ne pourra pas rencontrer car équipe venant du même pays. Ce sera le même principe avec le Paris FC, auteur d'un exploit en éliminant Wolfsburg, dernier finaliste, dans le chapeau 4. Le PFC est en compagnie de l'Ajax Amsterdam, l'Eintracht Francfort et Brann Bergen. Dans le 3e pot, nous avons St. Pölten, Benfica, Häcken et l'AS Rome.

La France a 3 représentants

On peut noter que la France est la seule nation avec trois représentants, grâce aux succès mercredi soir des deux formations parisiennes.

Pour rappel, en 2022-2023, l'OL avait été éliminé par Chelsea en quarts de finale, battu aux tirs au but malgré un succès 2 à 1 à Stamford Bridge. Un événement douloureux mais qui n'avait pas empêché les coéquipières de Wendie Renard de remporter le championnat et la coupe ensuite. Elles espèrent maintenant remettre la main sur leur couronne européenne, un titre glané en 2022.

Les chapeaux de la Ligue des champions féminine 2023-2024 :

1 : OL - Chelsea - Bayern Munich - Barcelone

2 : PSG - Slavia Prague - Real Madrid - Rosengard

3 : AS Roma - St. Pölten - Benfica - Häcken

4 : Paris FC - Ajax Amsterdam - Eintracht Francfort - Brann Bergen