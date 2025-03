L’OL féminin a joué le 700e match de son histoire

Kadidiatou Diani après son but lors d’OL – AS Roma (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Samedi à Strasbourg, l’OL féminin a disputé le 700e match depuis sa création en 2004. Pour un total assez ahurissant de 602 succès, toutes compétitions confondues.

Chaque statistique raconte à quel point l’OL féminin est sans rival sur le plan national. Vainqueur à 17 reprises du championnat de France depuis le passage du FC Lyon à l’Olympique lyonnais en 2004, soit sur 20 titres mis en jeu, il domine de la tête et des épaules dans l’Hexagone. Et on ne compte pas les succès en Coupe de France (dix) et au Trophée des Championnes (trois), ainsi que la Ligue des champions (huit).

Depuis sa création il y a 21 ans, le club a disputé 700 matchs, toutes compétitions confondues. Le dernier en date étant celui à Strasbourg samedi dernier. Une large victoire, 4 à 0, qui rejoint l’impressionnant total des Fenottes à ce sujet. Il s’agissait du 602e succès de leur histoire, le 401e en D1.

Une différence de buts de +2723

Pour le reste, on recense 66 résultats nuls, ainsi que 32 revers. Un bilan tout simplement exceptionnel. On peut d’ailleurs le compléter avec les chiffres de la différence de but, qui donnent le tournis. En 700 rencontres, les Rhodaniennes comptent 2999 réalisations (soit une moyenne de 4,3 par partie), contre 276 pour leurs adversaires. Cela donne une différence de but positive de +2723, symbole d’une maîtrise sans partage, surtout en France.