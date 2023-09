OL : Cherki et Lepenant de retour à l’entraînement

Johann Lepenant et Rayan Cherki au duel face à Stéphane Diarra lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Suite à leurs deux victoires avec l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki et Johann Lepenant ont fait leur retour à l’entraînement de l’OL ce mercredi. Avec notamment un spécifique attaquant pour le meneur sous les ordres de Sonny Anderson.

Un but pour l’un, deux buts pour l’autre. La parenthèse Espoirs a plutôt été bénéfique pour Rayan Cherki et Johann Lepenant ces dix derniers jours. Après la déroute (1-4) contre le PSG, les deux joueurs de l’OL ont pu respirer un bon bol d’air frais sous la houlette de Thierry Henry avec deux victoires en deux matchs. Le rassemblement des Bleuets a surtout permis à Cherki de prendre du poids dans le jeu tricolore, étant mis dans les meilleures dispositions par le nouveau sélectionneur avec un rôle de meneur. Toutes les bonnes choses ont une fin et les deux internationaux ont fait leur retour à l’entraînement ce mercredi sous la grisaille et la pluie décinoises. Reboostés, ils pourront peut-être enfin apporter un peu de lumière dans le ciel et le jeu lyonnais dès dimanche (20h45) contre Le Havre…

En attendant le retour de tous les internationaux jeudi suite aux derniers matchs de la trêve ces dernières heures, l’OL continue donc de préparer ce rendez-vous de la 5e journée, avec toujours ce flou autour de la personne qui sera sur le banc lyonnais au coup d’envoi. Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson font pour le moment abstraction de la situation et tentent d’activer les leviers nécessaires pour voir l’OL remporter sa première victoire de la saison. Avec seulement deux buts inscrits en quatre matchs, un travail spécifique devant le but a notamment été travaillé par les joueurs offensifs dont Cherki sous le regard de Sonny Anderson.