OL : les derniers internationaux en lice ce mardi

Saël Kumbedi et la France U20 ont battu la Suisse (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Les six derniers internationaux lyonnais en sélection (Niakhaté, Tagliafico, Abner, Kumbedi, Cherki, Mikautadze) joueront dans les heures à venir. Des rendez-vous cruciaux pour les Sud-Américains et le Géorgien.

La moitié des douze internationaux lyonnais en ont terminé avec la trêve. Certains sont même déjà de retour à Lyon pour préparer le duel contre Reims samedi à 21 heures. Mais ils sont tout de même encore six à ne pas en avoir fini avec le rassemblement de leur sélection. Saël Kumbedi, Rayan Cherki (France U21), Georges Mikautadze (Géorgie) et surtout Moussa Niakhaté (Sénégal), Nicolas Tagliafico (Argentine), ainsi que Abner (Brésil), rentreront plus tardivement que leurs camarades.

Les Espoirs français jouent ce mardi à 18h15 une affiche amicale contre l’Allemagne. Il faudra observer la gestion de l’effectif par Gérald Baticle. Face à l’Italie vendredi (2-2), il avait titularisé le milieu offensif et fait rentrer le latéral droit. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Réponse sur les coups de 17h15.

De l'enjeu pour Abner, Tagliafico et Mikautadze

Le défenseur sénégalais pourrait lui profiter d’une partie sans aucun enjeu (son pays est sûr d’aller à la Coupe d’Afrique des Nations, et le Burundi est éliminé) pour démarrer sur le banc. Il avait joué 90 minutes contre le Burkina Faso (victoire 1 à 0 jeudi). La confrontation est prévue pour 20 heures. 45 minutes plus tard, c’est l’attaquant géorgien qui entrera en piste. Objectif, succès face à la République Tchèque afin d’être promu en Ligue des nations A.

Enfin, comme c’est souvent le cas, ce seront les Sud-Américains qui clôtureront cette période internationale. Les Argentins de Tagliafico doivent se rattraper du revers concédé contre le Paraguay vendredi (2-1), tandis que les Brésiliens d’Abner auront fort à faire contre l’Uruguay. Dans ces qualifications au Mondial 2026, la Seleção peut passer sur le podium en cas de succès, pendant que l’Albiceleste aimerait garder sa première place menacée par les Uruguayens et les Colombiens.