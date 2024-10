Nicolas Tagliafico lors d’Argentine Pays-Bas à la Coupe du monde 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Les trois internationaux américains de l’OL seront les derniers à jouer durant la trêve d’octobre. Au programme, qualifications pour le Mondial 2026 et un match amical.

Comme très souvent lors des coupures internationales, les joueurs américains sont les derniers à revenir en Europe. Pour l’Olympique lyonnais, cela concernait jusqu’à peu seulement Nicolas Tagliafico, mais en ce mois d’octobre, ils sont deux de plus à traverser l’Atlantique. Abner et Tanner Tessmann ont eux aussi rejoint leur sélection pour la trêve.

Ils ont d’ailleurs tous les trois déjà joué une rencontre, parfois même dans la peau d’un titulaire pour l’Argentin et le Brésilien. L’Américain était lui remplaçant, jouant un peu moins de trente minutes contre le Panama (succès 2-0). Dans la nuit de mardi à mercredi, les États-Unis défieront le Mexique pour un second match amical. Rendez-vous à 4h30 pour les couche-tard.

Mi-parcours dans les éliminatoires AmSud

Il y aura un tout autre enjeu pour l’Argentine et le Brésil. Les champions du monde en titre reçoivent la Bolivie (2h), avec l’intention de mettre un terme à leur période moins prolifique (deux rencontres sans victoire) dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Toujours premiers, les partenaires de Tagliafico voient progressivement la Colombie et l’Uruguay se rapprocher. A mi-parcours, pas d’inquiétude, mais ils seraient bien inspirés de remettre un coup de collier pour valider leur qualification.

Quant à Abner, l’émotion de sa première cape passée, il cherchera avec ses camarades à valider le bon résultat difficilement glané au Chili (1-2). Le Brésil (4e) reçoit le Pérou, actuellement 9e sur 10 dans la zone AmSud. Face à un adversaire en difficulté, la Seleção, toujours amoindrie par les blessures, voudra ne pas retomber dans ses travers et basculer définitivement dans le haut du tableau en rattrapant les Uruguayens et les Colombiens. Pour l'heure, ils n'ont que trois longueurs d'avance sur le dernier non qualifié, le Paraguay.