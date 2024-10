Une arbitre suisse aux commandes de Wolfsburg - OL

Jeudi, l'OL féminin défiera Wolfsburg à 21h. A la direction de ce deuxième match de la phase de groupes, une Suisse, ancienne joueuse internationale.

Jusqu'ici, tout va bien pour l'OL féminin. Quatre victoires en Première Ligue et une autre en Ligue des champions, voilà de quoi bien commencer la saison. Mais le programme va vraiment se corser cette semaine pour Joe Montemurro et ses troupes. Durant la phase de groupes de la coupe d'Europe, dans le cadre de la deuxième journée, les Fenottes iront en Allemagne rencontrer Wolfsburg jeudi à 21 heures.

Un match face à une formation vexée d'avoir perdu sa première affiche à Rome (1-0), et qui voudra l'emporter pour ne pas se retrouver avec zéro point après deux sorties dans le tournoi. Après sa victoire sur Galatasaray (3-0), l'Olympique lyonnais souhaite lui poursuivre sur sa belle lancée. Un duel qui sera dirigé par Désirée Grundbacher, une Suissesse de 41 ans.

Une arbitre expérimentée

Dotée d'une solide expérience de footballeuse professionnelle, avec notamment un passage en équipe nationale entre 2007 et 2008 (treize sélections), on a aussi vu à l'œuvre son coup de sifflet chez les hommes, dans les championnats suisses et lors de confrontations internationales. Elle arbitre bien évidemment assez régulièrement des parties de Ligue des champions féminine.

Dans sa tâche, elle pourra compter sur deux compatriotes pour réussir sa prestation. Susann Küng et Linda Schmid seront ses assistantes pour l'occasion. La quatrième arbitre sera l'Autrichienne Olivia Tschon.