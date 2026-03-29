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Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
Les U19 féminines de l’OL Lyonnes (Facebook : OLAngElles)

Un week-end sans pour les jeunes d'OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Contrairement au week-end passé, les jeunes Lyonnaises n'ont pas connu la réussite de la victoire ce dimanche. La réserve s'est même inclinée à domicile.

    Ce n'était pas un bon week-end pour les équipes de l'académie. Chez les garçons, le groupe Pro 2 a chuté chez le leader. Et pour OL Lyonnes, ce n'est pas plus glorieux, puisqu'aucune victoire n'est à signaler, au contraire de la semaine passée. Les U19 et la réserve jouaient ce dimanche après-midi, et n'ont pas connu le goût du succès pour différentes raisons.

    À 10, les U19 sauvent les meubles

    Les plus jeunes, par exemple, s'en sortent assez bien en ayant disputé toute la deuxième période à 10 suite à l'exclusion de Yasmine Toubani à la 40e minute. Menées 1 à 0 par le Paris FC après 9 minutes de jeu, elles ont bien réagi par l'intermédiaire de l'intenable Yasmine Benseba. L'attaquante a inscrit un doublé aux 48e et 62e minutes.

    Mais les Parisiennes ont très vite égalisé (2-2, 64), contraignant les joueuses de Rachel Saïdi au match nul à domicile. De quoi laisser quelques regrets, car dans le même temps, le PSG s'est aussi incliné. Le leader a perdu chez lui face à Saint-Étienne. Statu quo ou presque en tête de la phase élite donc, avec les Parisiennes comptant encore deux longueurs d'avance sur les Fenottes à quatre journées du terme. Le 12 avril, elles iront à Montpellier pour tenter de repartir de l'avant, et pourquoi pas, profiter d'un autre faux pas de leur rival.

    Fathallah déjà de retour avec la réserve

    En D3, les protégés de Julien Perney avaient un sacré choc à jouer. Elles recevaient le troisième, Albi Marssac. Une opportunité de distancer un concurrent direct. Et d'ailleurs, les coéquipières de Maissa Fathallah, titulaire après être entrée 20 minutes face à Strasbourg la veille (2-2), ont pris les choses par le bon bout.

    Sarah Rougeron a ouvert la marque à la 40e minute. Mais les Albigeoises n'ont pas douté, revenant très vite à hauteur (1-1, 44e). Et en tout fin de rencontre, elles ont fait la différence par Tamara Collin dans le temps additionnel (1-2). Cette défaite ne remet pas en cause la première place des Lyonnaises.

    Néanmoins, elles voient revenir leur dauphin, Cannes, à deux unités (38 à 36) alors qu'il reste encore six parties. Et le club tarnais est en embuscade à trois points, toujours en troisième position. Le week-end prochain, OL Lyonnes se rendra à Longvic (05/04) pour relever la tête.

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