Nuamah et le Ghana cèdent largement face aux Etats-Unis

A nouveau remplaçant avec le Ghana, Ernest Nuamah n'a participé qu'à la fin du match entre sa sélection et les Etats-Unis (4-0).

Aucun but marqué, six encaissés, la tournée américaine a été difficile pour le Ghana. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Ghanéens affrontaient les Etats-Unis à Nashville, et la première mi-temps fut douloureuse pour la sélection africaine.

Au bout de 20 minutes, elle était déjà menée 2 à 0 suite à une réalisation de Giovanni Reyna (10e) et à un penalty de Christian Pulisic (19e). Et le calvaire a continué puisque le Monégasque Folarin Balogun a alourdi la marque trois minutes plus tard (3-0, 22e). Avant la pause, Reyna y est allé de son doublé pour définitivement plier la rencontre (4-0, 39e).

5e sélection pour Nuamah

Le tableau d'affichage n'a pas évolué en deuxième période, et Ernest Nuamah a observé tout cela du banc des remplaçants, avant d'entrer en jeu à la 75e minute à la place de Mohammed Kudus. Il a ainsi fêté sa cinquième cape avec sa sélection.

Après le revers contre le Mexique (2-0), le Ghana rentre bredouille de ce rassemblement. L'attaquant lyonnais lui va maintenant regagner Décines pour retrouver ses coéquipiers de l'OL avant la réception de Clermont dimanche (20h45).