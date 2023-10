OL Académie : les résultats du week-end

Comme chaque week-end ou presque, les jeunes équipes de l'OL étaient sur le pont lors de rencontres de championnat. Avec des résultats positifs à la clé.

Les joueurs et les joueuses des réserves masculines et féminines n'étaient pas sur le terrain le week-end dernier, mais ce n'est pas pour autant que l'académie de l'OL n'a pas eu une actualité chargée.

On notera ainsi la victoire pour les U19 contre Bobigny (3-0) et le revers des U17 à Ajaccio (2-1) dimanche. Le 15 octobre fut un jour particulièrement dense pour les jeunes de l'Olympique lyonnais, puisque les U19 féminines se déplaçaient elles du côté de Fleury.

A l'issue d'une partie maîtrisée, les Fenottes ont finalement dominé leurs rivales, grâce notamment à deux réalisations en six minutes signées Camille Marmillot (0-2, 2e) et Abigail Charpentier (0-2, 6e). La différence faite très rapidement, elles ont ensuite pu gérer cet avantage, avant de le gonfler grâce à Julie Swierot à la 70e (0-3).

4 sur 4 pour les U19 féminines

Les Rhodaniennes ont donc remporté leur quatrième succès en autant de rencontres disputées, ce qui leur confère un matelas de trois points sur le deuxième, le Paris FC (12 à 9). Mais le PFC a lui joué cinq parties, et pourrait se trouver à six longueurs une fois le match entre le premier et le second de la poule passé. Ce sera le 22 octobre, sur la pelouse des Franciliennes.

Les U15 et U14 premiers

Du côté des U15 et U14, là aussi tout va bien. Samedi, ils recevaient Clermont pour la sixième journée de Régional 1. Au bout, deux victoires sur des scores larges, dont un 7 à 0 pour les "plus vieux", et ce alors que les Clermontois étaient à égalité avec eux en tête du groupe.

Les U14 se sont eux imposés 5 à 2. Avec 16 unités sur 18 possibles, ils sont en tête du classement, devant Saint-Etienne (15). L'ASSE sera également une concurrente sérieuse pour les U15, qui avec 15 points, sont premiers ex æquo avec les Verts.

Prochain rendez-vous pour ces deux formations le 22 octobre sur le terrain du FC Annecy.

Enfin, soulignons que les U13 ont remporté le derby face aux Stéphanois. Un succès 3 à 1, alors que leur adversaire avait ouvert la marque.

Les résultats de l'académie :