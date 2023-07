OL - Mercato : Laurent Blanc toujours en attente de renforts

Laurent Blanc, entraîneur de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En marge du match amical face à Molenbeek dimanche (1-0), Laurent Blanc a réitéré sa demande de voir arriver des recrues lors de ce mercato.

Il l'avait déjà évoqué au cours du déplacement en Écosse pour affronter Manchester United (1-0). Quelques jours plus tard, et alors que son équipe a concédé un nouveau revers en préparation contre Molenbeek (1-0), Laurent Blanc n'a pas changé son fusil d'épaule. Comme il l'a déclaré à OL Play, l'entraîneur rhodanien "espère que quelques joueurs supplémentaires vont rejoindre l’effectif pendant le mercato."

Deux recrues pour l'instant

Avec les seules arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata, l'OL est resté très discret sur cette première partie de la fenêtre des transferts. Il a néanmoins dégraissé un groupe qui était très fourni, et d'autres départs sont prévus.

Le Cévenol sera déjà certainement satisfait de retrouver dans les jours et les semaines à venir les quatre internationaux Espoirs (Castello Lukeba, Rayan Cherki, Bradley Barcola et Maxence Caqueret, ce dernier étant blessé à la main), qui vont lui conférer des renforts de poids dans chaque ligne. "On va récupérer quatre footballeurs importants pour nous, qui étaient titulaires l’an dernier", a-t-il rappelé. Ces retours ne seront pas de trop, notamment dans le secteur offensif, pour un Olympique lyonnais peu à l'aise dans sa préparation jusqu'ici.