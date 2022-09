OL - Mercato : un intérêt pour Dan-Axel Zagadou ?

Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) (Photo by Ina Fassbender / AFP)

En difficulté défensivement, l’OL sait qu’il n’a pas beaucoup de solutions de repli. Malgré la fin du mercato, le club lyonnais serait sur la piste de Dan-Axel Zagadou, libre depuis son départ du Borussia Dortmund.

Un but encaissé sur 16 des 18 derniers matchs, des errements défensifs criant lors des deux derniers matchs, la défense de l’OL est clairement dans le viseur ces derniers jours. Avec Thiago Mendes comme souffre douleur, le secteur défensif est pointé du doigt et ce ne sont pas les deux buts encaissés contre Monaco qui ont fait retomber les critiques. De Malo Gusto à Castello Lukeba en passant par Anthony Lopes ou Jérôme Boateng, les reproches peuvent être nombreux chez les Lyonnais. Ce déficit défensif, les supporters l’ont remarqué depuis quelques temps et avaient regretté que la cellule de recrutement ne soit pas passée à l’action pour se renforcer.

Zagadou a côtoyé Bosz à Dortmund

Les non-départs de Damien Da Silva ou de Boateng n’ont pas aidé mais l’OL ne peut pas tenir sur ce rythme toute la saison. Malgré la fin du mercato, le club réfléchirait à se renforcer d’après RMC Sport. Ayant la possibilité d’utiliser un joker, l’OL se serait positionné sur le dossier Dan-Axel Zagadou sans avoir besoin de griller cette carte. Le défenseur central (23 ans) est libre depuis son départ du Borussia Dortmund où il a fréquenté Peter Bosz mais n’a pas trouvé preneur durant la période estivale. Il serait actuellement en contacts avancés avec West Ham mais l’OL aimerait tenter sa chance. Reste la question de sa potentielle utilisation puisque le défenseur français, pas épargné par les blessures, est gaucher… Et c’est bien à droite que le problème a été ciblé.